Movimentos nos Aeroportos continuam em alta, mas menos intensos

"Os aeroportos da RAM registaram, no 1.º trimestre de 2024, um movimento de passageiros na ordem dos 1.070,4 mil, o que representou uma variação homóloga positiva de 2,1%", de acordo com os dados sobre Transportes divulgados hoje pela DREM.

Tanto um como o outro aeroporto apresentaram aumentos, mas mais a do Porto Santo, embora mais pequena, a menor intensidade no da Madeira, revela alguma estabilidade no crescimento exponencial sentido no pós-pandemia. "Este crescimento foi transversal aos dois aeroportos da RAM, com a Madeira e o Porto Santo a registarem aumentos face ao mesmo trimestre de 2023 de +1,9% e +9,2%, respetivamente", expecifica.

De acordo com a DREM, "no cômputo dos primeiros três meses de 2024, a ocupação das aeronaves movimentadas nos aeroportos da RAM rondou os 84,5%, com o aeroporto da Madeira a atingir os 85,0% e o Porto Santo os 73,1%. No mesmo período do ano passado, a taxa de ocupação foi inferior, de 78,9%, 79,5% e 64,1%, pela mesma ordem", realça aviões com melhores taxas de ocupação.

Já no que diz respeito à carga aérea, "observou-se nos aeroportos da RAM, no 1.º trimestre do ano em análise, um total de 1,1 mil toneladas movimentadas, traduzindo um acréscimo de 16,7% em relação ao mesmo trimestre de 2023. No conjunto dos dois aeroportos da RAM, as mercadorias descarregadas foram incrementadas em termos homólogos em 16,1% e as carregadas em 29,0%", o que é um bom sinal em termos de exportação.