Sunak e Starmer trocam argumentos durante primeiro debate televisivo

O primeiro-ministro e líder do Partido Conservador, Rishi Sunak, e o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, enfrentaram-se hoje no primeiro debate televisivo antes das eleições legislativas de 04 de julho, com trocas de argumentos.

"Estas eleições representam uma escolha: mais do caos e da confusão a que temos assistido nos últimos 14 anos, ou virar a página e reconstruir com o Partido Trabalhista. Tenho uma ambição para o nosso país e tenho um plano prático para a concretizar", afirmou Starmer na abertura.

Sunak respondeu que "tempos incertos exigem um plano claro e ousado".

"Ninguém sabe o que os trabalhistas vão fazer, mas sabem o que eu vou fazer: vou reduzir os vossos impostos, proteger as vossas pensões e reduzir a imigração", garantiu.

O debate abrangeu questões como a saúde, educação, imigração, defesa, políticas fiscais e ambiente.

"Vamos ouvir falar muito sobre o passado nestas eleições. Mas estas eleições têm tudo a ver com o futuro", alegou Sunak, que pressionou Starmer a explicar "o que vai fazer".

O antigo ministro das Finanças, recordou o apoio financeiro aos trabalhadores durante a pandemia covid-19 como alguém determinado aumentar o poder de compra, cortando impostos.

Starmer criticou o legado de governos conservadores no poder desde 2010, como as longas listas de espera para ter tratamento médico.

"Ele não quer ter nada a ver com os últimos 14 anos. Lamento, senhor primeiro-ministro, pode querer esquecer, mas as pessoas estão a viver esta realidade", ironizou.

No final, Starmer reiterou a mensagem de que o país precisa de "mudança".

"Não vou fingir que existe uma varinha mágica que vai resolver tudo de um dia para o outro. Mas proponho um plano prático e sensato para mudar o Reino Unido", afirmou.

O atual primeiro-ministro alertou para o risco de passar um "cheque em branco" a Starmer e pediu aos eleitores para não arriscarem.

"Em tempos de incerteza, não nos podemos dar ao luxo de ter um primeiro-ministro imprevisível", vincou.

Transmitido na estação privada ITV, o debate, filmado em Salford, perto de Manchester, durou uma hora.

O resultado é mais importante para Rishi Sunak, que precisa de reduzir a desvantagem em relação aos trabalhistas superior aos 22 pontos percentuais em várias sondagens.

Um estudo de opiinão publicado na segunda-feira pela empresa YouGov indicou que o Partido Trabalhista poderá obter a maior vitória da sua história no dia 04 de julho, muito superior à vitória de Tony Blair em 1997.

Uma sondagem da empresa More in Common divulgada hoje indica que 40% dos britânicos preferem que o líder trabalhista Keir Starmer seja primeiro-ministro, em comparação com 24% que preferem Rishi Sunak.

No entanto, duas outras sondagens divulgadas hoje pela Savanta e Focaldata indicam que a diferença é menor, entre 14 e 17 pontos percentuais, respetivamente.

Starmer e Sunak vão voltar a debater a 26 de junho junho, uma semana antes das eleições legislativas de 04 de julho, que poderão pôr fim a 14 anos de governo conservador.

Estão previstos outros debates televisivos com líderes ou dirigentes dos principais partidos em campanha nos dias 07 de junho (BBC) e 13 de junho (ITV).