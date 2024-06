Madeira no top dos locais mais caros para arrendar casa em Portugal

O barómetro Imovirtual dá conta de que, em Maio, a Madeira continuou no top dos locais mais caros para arrendar casa em Portugal, com uma renda média alcançar os 1.650 euros. Também para comprar casa, a Madeira é dos locais mais caros, com um valor médio de venda de 475.000 euros.

No que respeita ao arrendamento, os dados referentes ao mês passado revelam que, na Madeira, o preço médio sofreu um aumento de 57,14%, quando comparado com o mesmo mês do ano passado, passando de 1.050 euros para os 1.650 euros. Portalegre (+39.99%) e Beja (+29.03%) são os distritos com maior aumento da renda média em maio, face ao mês anterior, com os valores a subirem dos 365€ para os 500€ e dos 775€ para os 1 000€, respectivamente.

Nos distritos mais caros para comprar casa estão Lisboa (520.000€) e Faro (460.000€).