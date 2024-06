Dialogar, governar e tentar chegar ao fim

Miguel Filipe Machado de Albuquerque. Nasceu a 4 de Maio de 1961. Completou há um mês 63 anos e há momentos deu a conhecer ao Representante da República o novo elenco governativo. São sete secretarias. Menos uma que há oito meses.

Embora não seja um apologista de um executivo com um número de elementos par, consigo, desta feita serão oito figuras que constituem o novo governo que vai presidir.

Pela frente há quem considere que terá a mais difícil missão que alguma vez teve, enquanto governante, e será preciso recorrer ao alto da sua astúcia, habilidade, perspicácia e sagacidade, predicados que lhe são reconhecidos, para ter sucesso, porque a toda velocidade chega o maior desafio de governação num contexto inédito de ter sido constituído arguido.

Logo, os madeirenses esperam de si capacidade para poder estabelecer diálogos, satisfazer desejos, solucionar problemas e eventualmente consiga ‘desengatilhar’ possíveis ‘armadilhas’, muitas mais num quadro parlamentar de minoria.

O encargo tornar-se-á ainda mais exigente numa perspetiva que nunca poderá desviar-se do essencial e do bem comum. Para quem convive próximo do presidente, dizem-nos que já deu provas de que tem um instinto de sobrevivência político muito forte e que fará novamente valer essa condição de resiliência para chegar ao fim da legislatura num horizonte máximo de quatro anos.

Para que isso aconteça, prevê-se que terá por diante muitas horas para construir pontes, porventura promover alguns trilhos, não esquecendo que o foco é governar e fazer governar bem exigindo de todos os seus secretários eficiência nos mais variados domínios e cuja última decisão a si diz respeito.

A primeira batalha desta nova epopeia avizinha-se e passa, desde logo, por convencer quatro deputados do Chega para que não chumbem o Orçamento. Valerá pouco o esforço se não tiver a mesma facilidade de conseguir ter êxito com outros possíveis parceiros no hemiciclo. A seu tempo, poucos dias, na casa da democracia madeirense, saber-se-á se cai ou continua na luta.