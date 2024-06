Maria José Leal e músicos abrilhantaram segundo dia de concertos do Funchal Jazz no Jardim Municipal

A tarde do segundo dia de concertos do Funchal Jazz Festival 2024 foi preenchida pela actuação de Maria José Leal, uma cantora com um timbre que foi muito aplaudido pelos madeirenses e turistas que fizeram questão de marcar presença no Auditório do Jardim Municipal.

A artista apresentou-se com um grupo de talentosos músicos, composto pelo saxofonista Francisco Aguilar, o contrabaixista holandês Bjorn Vandenneucker, o baterista Francisco Coelho, do qual o guitarrista e director musical Vítor Anjo soube tirar o melhor partido.

O festival, organizado pela Câmara Municipal do Funchal, prossegue amanhã no Auditório do Jardim Municipal.