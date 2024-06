Piloto luso Miguel Oliveira admite erro no cumprimento de penalização

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) admitiu hoje ter cometido um erro no cumprimento de uma volta longa de penalização no Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, que lhe custou a perda de três lugares.

Oliveira terminou a 44,570 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o segundo classificado, o espanhol Jorge Martin (Ducati) por 3,676, com o italiano Enea Bastianini (Ducati) em terceiro, a 7,073.

O piloto luso foi penalizado com uma volta longa (long lap penalty) por ter excedido os limites da pista. Ao cumprir a sanção, passou para lá da linha delimitadora e foi obrigado a passar novamente pelo local da volta longa, caindo de 14.º para 17.º.

"Fiz uma primeira parte de corrida decente, em que rodei com tempos por volta competitivos. Não consegui repetir o bom arranque de sábado [na corrida sprint], especialmente na primeira volta, e não vi o aviso para os limites de pista", explicou o piloto português.

Miguel Oliveira disse que, quando se apercebeu, já tinha sido sancionado com uma volta longa.

"Quando tentei cumpri-la, de forma a tentar perder o menor tempo possível, saí largo e fui à gravilha, perdi tempo e ainda tive de a repetir", lamentou.

Por isso, admite que, a partir daí, "a corrida basicamente acabou" para si.

Oliveira viria a recuperar até ao 15.º posto, somando um ponto, que o coloca no 16.º posto do campeonato, com 32.

Segue-se o GP da Alemanha, no próximo fim de semana.