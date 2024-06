Portugal faz história no Mundial de sub-20 com 'ajuda' de madeirenses

Portugal conquistou hoje a melhor classificação de sempre em Campeonatos do Mundo de sub-20 em andebol feminino.

O feito da equipa das Quinas, que contou com cinco jovens madeirenses, foi alcançado na Macedónia do Norte com uma vitória frente à Suécia, por 26-25 no último dia da competição e que garantiu o inédito quinto lugar na classificação final.

Em mais uma partida equilibrada, como tantas outras que a seleçcão lusa teve pela frente neste mundial, a formação sueca foi mais eficaz nos primeiros 30 minutos, conseguindo ir para o intervalo com uma vantagem de três bolas 16-13.

Na segunda parte, Portugal conseguiu reduzir pela mão da madeirense Júlia Figueira mas a Suécia regressou aos três golos à maior (18-15). Com passar do tempo a equipa nacional veio mesmo a empatar o encontro a 18 bolas, por intermédio da madeirense Joana Semedo e a partir daí protagonizou mesmo a reviravolta.

Joana Semedo voltou a colocar Portugal na frente mas os empates passaram e ser sucessivos até que Luciana Rebelo deu três golos à maior, quando faltavam pouco mais de cinco minutos para o final (22-25).

A toada manteve-se favorável à Portugal com uma ajuda preciosa de Matilde Rosa na baliza mas com dois minutos por jogar Hilma Cantby reduziu para a margem mínima (25-26) mas Portugal já não deixou escapar a melhor classificação de sempre em Campeonatos do Mundo desta geração.

Ver Galeria A madeirense Sofia Ferreira (n.º 5) a festejar no final do encontro.

No que concerne às prestações das jovens madeirenses neste derradeiro encontro do Campeonato do Mundo, Joana Semedo apontou três golos, Júlia Figueira e Sofia Ferreira marcaram, cada uma, por duas ocasiões, enquanto Luana Jesus marcou um golo neste encontro com a Suécia. Nota ainda para a guarda-redes Mariana Silva que voltou a ser chamada para tentar defender um livre de sete metros.

Já a portuguesa Constança Sequeira veio a ser a melhor marcadora do encontro tendo mesmo conquistado o prémio MVP.