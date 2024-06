Sporting Clube da Madeira assume Escola Academia Sporting CP no Funchal

Uma nova fase do projecto Escola Academia Sporting CP na Madeira inicia-se amanhã, dia 1 de Julho, com alterações em termos de liderança, cuja gestão passará a ser feita em exclusivo pelo Sporting Clube da Madeira.

Fica, desta forma, concluída a gestão da anterior entidade.

"Após a sua inauguração em Julho de 2022, a Escola Academia do Sporting CP entrará agora, a partir de Julho de 2024, numa nova fase, onde se pretende construir as bases para um futuro melhor", realça o Sporting Clube da Madeira

O clube refere que "as Academias do Sporting CP são das mais reconhecidas pelo nível de formação que proporcionam aos seus jovens e o consequente impacto do seu trabalho, dotando os seus jogadores das competências que lhes permitem afirmarem-se em termos do futebol sénior nacional".

Revela também que "a Academia do Sporting na Região irá manter os mesmos métodos de todas as Academias do Sporting, que foram planeados na sua principal escola de formação, a Academia do Sporting CR7 em Alcochete".

Nesta nova fase, que agora se inicia, o novo coordenador da Escola Academia SCP na Madeira, passará a ser o professor Duarte Correia, técnico de futebol jovem com provas dadas na Região da Madeira, cujo currículo "dispensa apresentações".

Os jogos de competição da Escola Academia SCP/Sporting da Madeira serão no Campo Adelino Rodrigues (ex-campo do Liceu), local principal de encontro dos eventos desportivos da Academia Madeirense, sendo que os locais de treino irão sofrer alterações, as quais serão comunicadas ainda no presente mês". Sporting Clube da Madeira

Relativamente às inscrições de novos atletas e/ou renovações de filiações, os meios de contacto que o clube disponibiliza são os seguintes: email: [email protected]; Website – https://sportingdamadeira.pt/; contacto nóvel – (351) 965 613 0098.