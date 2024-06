Aterragem de emergência no aeroporto do Porto devido a despressurização mas sem danos

Uma aeronave fez hoje uma aterragem de emergência no aeroporto do Porto devido a uma despressurização, ou seja, perda de pressão no interior do aparelho e perda de altitude, disse à Lusa fonte da proteção civil.

"Como é normal nestas situações, fomos alertados pelo aeroporto para colocarmos em prontidão os meios de socorro, no caso de algo grave acontecer, mas a situação resolveu-se sem necessidade de deslocação dos meios", disse a fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto (CDOS).

O incidente ocorreu ao início da tarde e obrigou a que fosse acionado o Alerta de Nível 1 do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, com vista a uma aterragem de emergência.

A aeronave conseguiu aterrar em segurança, sem danos e sem se registar qualquer ferido, de acordo com a mesma fonte.