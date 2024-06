Temido recomenda a Bugalho livro sobre vida e obra de Simone Veil

A cabeça de lista do PS às europeias recomendou hoje ao seu adversário da AD, Sebastião Bugalho, a leitura de um livro sobre a vida e obra de Simone Veil, a primeira mulher a presidir ao Parlamento Europeu.

"A vida e obra de Simone Veil é uma leitura interessante para quem vai para o Parlamento Europeu, não só porque ela foi a primeira mulher presidente do Parlamento Europeu, mas também porque é uma sobrevivente do Holocausto", afirmou Marta Temido, depois de os jornalistas a desafiarem a sugerir a escolha de um livro para o cabeça de lista da AD, Sebastião Bugalho.

Já ao cabeça de lista da Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, que dois dias antes a tinha "presenteado" com a "Enciclopédia da União Europeia", a candidata a eurodeputada sugeriu um livro sobre a Europa, embora ainda não soubesse muito bem qual.

Numa visita à Feira do Livro de Lisboa, que aconteceu durante a tarde de hoje, a antiga ministra da Saúde aproveitou para comprar três livros, não tendo, no entanto, encontrado todos os títulos que figuravam numa lista que trazia gravada no seu telemóvel.

Ao seu diretor de campanha, Temido ofereceu "A Lebre dos Olhos de Âmbar" e no saco levou, para ler depois das eleições europeias, "Navalny - O Grande Opositor de Putin" e "Temos de Falar sobre Putin".

Depois de mais de uma hora a visitar diferentes bancas de livros, a candidata a eurodeputada admitiu que prefere ler romances, porque a fazem "viajar com maior facilidade".

"É também uma forma de aprender", acrescentou

"Somos o Esquecimento que Seremos", de Hector Abad Faciolince, é o último romance que andava a ler, recomendado por João Pedro Matos Fernandes, mas que deixou a meio para se dedicar "a outras leituras" das europeias.

"É um grande conselheiro [João Pedro Matos Fernandes]. Já me sugeriu muitos livros e este nem estava a venda, tive de o mandar vir", contou aos jornalistas ao oitavo dia de campanha, antes ter seguido para a Lourinhã.