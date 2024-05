Bugalho desafia PS a decidir o que quer dizer aos democratas portugueses

O candidato da AD às eleições europeias desafiou hoje o PS a decidir o que quer dizer aos democratas portugueses, apontando contradições entre António Costa, Pedro Nuno Santos e Francisco Assis.

Ao intervir num comício da Guarda, Sebastião Bugalho disse que "o PS tem um compromisso e uma dívida de verdade" para com os democratas, "sejam eles de esquerda ou de direita, de centro direita ou centro esquerda".

"O PS tem de decidir o que é que quer dizer à democracia e tem de decidir rapidamente, porque de duas uma: ou a AD é igual ao Chega, que é o que o líder do PS tem dito, ou a direita é igual à extrema-direita, que é o que a doutora Marta Temido tem dito".

"Ou então a AD é a AD e governa com a AD ao serviço dos portugueses que é o que todos temos visto", afirmou, citando declarações do candidato a eurodeputado Francisco Assis, em que ele diz que o PSD não tem nada que ver com a extrema direita racista.

Na sua opinião, o líder do PS, Pedro Nuno Santos, "entre estas duas alternativas, entre a mais próxima da realidade e a mais próxima da ilusão, prefere a segunda".

"Em quê é que ficamos? Quem é que manda no PS? O que é que o PS pensa e decide? Qual é que é a versão da democracia portuguesa que vigora no PS", questionou.

E continuou: "a AD é de extrema direita ou a AD é moderada e construiu a democracia ao lado do PS, em alternância ao PS? O PS não se decide".

Bugalho aproveitou a sua intervenção para saudar a participação, hoje anunciada, da presidente da Comissão Europeia na campanha da Aliança Democrática, em 06 de junho, apontando mais contradições ao PS.

"Dizia o dr. António Costa ainda primeiro-ministro [sobre Ursula Von der Leyen]: 'fez um excelente mandato nos últimos cinco anos, só tenho a dizer bem'. Mas a dra. Marta Temido vem dizer agora que a sra. Von der Leyen é cúmplice da extrema-direita putinista, em que é que ficamos, o PS tem de se decidir", exortou.

Bugalho foi mais longe: "Em que é que os portugueses acreditam? No PS do dr. Costa, no PS do dr. Pedro Nuno Santos, no PS da gerigonça, no PS do dr. Soares? Qual é o PS que vai a votos?", questionou.