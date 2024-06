75 venceram passatempos regionais no âmbito do projecto Baú de Leitura

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, leva a efeito, amanhã, pelas 14h30, no Plaza Madeira, a entrega de prémios dos passatempos regionais 'Ler, Dizer e Contar', 'Triatlo Literário/Concurso Nacional de Leitura', 'Ilustração', 'Escrita Criativa' e 'Flashes Literários', no âmbito do projecto Baú de Leitura.

Esta cerimónia, que contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, reunirá os 75 vencedores dos diversos passatempos, os membros do júri, professores, pais, escritores e representantes das entidades que patrocinaram os prémios.

Esta iniciativa será intercalada com apresentações culturais e culminará com a abertura da exposição dos trabalhos premiados. A exposição, patente ao público de 4 a 11 de Junho, apresenta ilustrações de textos e conceitos, fotografias inspiradas em excertos de obras literárias madeirenses e textos poéticos e em prosa criados a partir de imagens e das temáticas Oceano e Liberdade, indica nota à imprensa.