Jovens madeirenses participam no Summer Medical School em Lisboa

Uma parceria existente entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, e a Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School (FCM|NMS), vai permitir a participação de cinco estudantes madeirenses no campo de férias 'Summer Medical School: Lifestyle', a realizar de 22 a 26 de Julho, em Lisboa, a exemplo do que aconteceu no ano passado.

Segundo informa a tutela da Saúde, o secretário regional Pedro Ramos reuniu-se no dia 21 de Maio com os pais e alunos seleccionados a participar neste programa de Verão, focado na promoção de hábitos e estilos de vida saudáveis em áreas como a Nutrição, Desporto, Ciência e Saúde Mental.

A oportunidade de participação neste curso de Verão foi divulgada nas Escolas da Região e a submissão de candidaturas decorreu de 9 de Abril a 10 de Maio. Foram aceites, mediante critérios de selecção, candidaturas de cinco estudantes, um da Escola da APEL (do 10.º ano) e quatro da Escola Secundária Francisco Franco (do 12.º ano).

Os estudantes madeirenses vão integrar um grupo de participantes mais alargado que, ao longo de uma semana, vão ter a oportunidade de imergir em estilos de vida saudáveis.

O protocolo estabelecido envolve responsabilidades de ambas as partes no sentido de assegurar a participação no curso de Verão, nomeadamente a inscrição, estadia, comodidade e acompanhamento integral dos estudantes. A Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil irá assegurar o pagamento das inscrições, no valor de 250 euros cada. O custo da viagem fica à responsabilidade dos encarregados de educação.

Trata-se da 2ª edição do 'Summer Medical School: Lifestyle', a decorrer nas instalações FCM|NMS, em Lisboa, que o Governo Regional vai apoiar. Este ano, o apoio abrange mais um estudante comparativamente ao ano passado.