Madeira “autónoma” reivindicava direito a participar em competições internacionais há 32 anos

Era um projecto em que a Madeira estava empenhada, nomeadamente através de Miguel de Sousa e Rui Marote. À semelhança do que acontece com as Ilhas Faroé, também a Madeira queria ter o direito a participar em competições internacionais de forma autónoma.

Já imaginou o que seria termos Cristiano Ronaldo a ser internacional pela selecção da Madeira?

Segundo dava conta a edição de 23 de Maio de 1992, os mentores deste projecto procuravam estabelecer contactos com uma figura internacionalmente conhecida, que viesse a apoiar esta ideia. Miguel de Sousa explicava ao DIÁRIO que este projecto assentava na situação conferida às Ilhas Faroé e, de certa forma, naquele que foi concedido ao País de Gales e à Irlanda do Norte.

Cientes de que a participação madeirense, em termos de selecções, poderia ser frágil, seria muito importante do ponto