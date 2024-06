Sinistralidade rodoviária na Madeira baixou 7% no primeiro trimestre

A sinistralidade rodoviária baixou 7% na Madeira entre Janeiro de Março deste ano, comparativamente com o período homólogo de 2023, tendo também diminuído o número de vítimas.

Os dados provisórios fornecidos pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública (PSP) à Direcção Regional de Estatística da Madeira mostram que, no 1.º trimestre de 2024, foram apurados 840 acidentes de viação com intervenção policial. Tal traduz uma quebra de 6,9% relativamente ao mesmo trimestre do ano precedente.

No mesmo período, contabilizaram-se 248 vítimas, menos 17 que em igual trimestre de 2023, das quais 229 foram feridos ligeiros, 18 feridos graves e 1 vítima mortal.