Passageiros nos autocarros aumentaram 13% no 1.º trimestre de 2024

Os transportes coletivos "por meio de autocarro registaram, no 1.º trimestre de 2024, um total de 7,7 milhões de passageiros, significando um incremento de 13,0% em termos homólogos", de acordo com os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), divulgados esta segunda-feira.

Assim, "as carreiras urbanas transportaram 5,1 milhões de passageiros (+17,6% em comparação com o mesmo período em 2023) e nos interurbanos contabilizaram-se 2,6 milhões de passageiros transportados (+5,1% comparativamente ao mesmo período do ano anterior)".