Miguel Oliveira em 16.º nos treinos cronometrados do GP dos Países Baixos

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) terminou hoje na 16.ª posição na sessão de treinos cronometrados para o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, oitava ronda da temporada do Mundial de motociclismo de velocidade.

Oliveira terá, assim, de passar pela primeira das duas fases da qualificação, a Q1, a disputar este sábado de manhã, antes da corrida sprint da tarde.

O piloto luso, que tinha sido 13.º nos treinos livres da manhã, fechou o dia com o registo de 1.32,488 minutos, terminando a 1,148 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) por 0,065 segundos, e o também espanhol Alex Márquez (Ducati), que foi terceiro, por 0,255.

O dia foi dominado pelo bicampeão Francesco Bagnaia que, pela primeira vez, foi o mais rápido nos dois primeiros treinos de um GP.

O bicampeão mundial bateu mesmo o recorde do circuito neerlandês, com o tempo de 1.31,340 minutos. O primeiro a conseguir o melhor registo de sempre em Assen, considerada a catedral do motociclismo, foi Maverick Viñales. Mas Bagnaia estabeleceu um novo recorde logo a seguir.

Quanto a Miguel Oliveira, sentiu dificuldades de manobrabilidade da sua Aprilia.

"Estava um pouco de vento, o que tornou as coisas mais complicadas", explicou o piloto natural de Almada.

Oliveira revelou que foi feita "uma alteração na mota" para o ajudar "nas curvas rápidas" do circuito.

"Ainda estou a perder muito [tempo] porque não consigo virar a mota. O que fizemos durante a sessão não foi o suficiente. Precisamos de fazer uma alteração mais profunda para amanhã e espero que consigamos encontrar mais velocidade", frisou o piloto português, de 29 anos.

Miguel Oliveira anotou que "as outras Aprilia estão a andar bem", pelo que espera "encontrar essa velocidade que falta e conseguir uma boa posição na qualificação".

O companheiro de equipa de Oliveira na Trackhouse, o espanhol Rauld Fernandez, terminou na nona posição e garantiu uma vaga direta na Q2.

O diretor desportivo da equipa norte-americana, Wilco Zeelenberg, revelou que o piloto português "sentiu algumas dificuldades com o pneu macio, bandeiras amarelas e as sensações com a mota".

"Com o pneu médio foi mais rápido, fez 1.32,4 minutos. Mas, depois, montou um pneu macio para tentar uma volta rápida mas apanhou bandeiras amarelas", lamentou.

No entanto, sublinhou que "não é nenhum drama". "Vamos ver o que consegue fazer amanhã", concluiu.

O espanhol Jorge Martin (Ducati), que hoje foi o quinto mais rápido nos treinos cronometrados, chega a esta prova na liderança do campeonato, com 171 pontos, mais 18 do que Bagnaia. Miguel Oliveira é 15.º, com 31.