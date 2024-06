Sérvia 'empata' Eslovénia aos 90+5 minutos com golo de Jovic

A Eslovénia somou hoje a segunda igualdade no Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao empatar 1-1 com a 'vizinha' Sérvia, em encontro da segunda jornada do Grupo C do Euro2024, disputado em Munique, na Alemanha.

Zan Karnicnik adiantou aos eslovenos, aos 69 minutos, mas, já nos descontos, aos 90+5, os sérvios restabeleceram a igualdade, pelo ex-benfiquista Luka Jovic, num resultado que replica o empate do Euro2000, então entre Eslovénia e Jugoslávia (3-3).

Na classificação, a Inglaterra, que hoje defronta a Dinamarca, mantém a liderança, com três pontos, contra dois da Eslovénia e um dos nórdicos e da Sérvia.