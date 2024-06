Aumenta abandono escolar no Ensino Superior

Bom dia. Ainda que o pensamento esteja no futebol e no Euro2024, muito se passa em termos de notícias e como a vida não é só futebol, há aquelas que merecem mais atenção. Estas são as principais nos jornais e revistas nacionais.

Na revista Visão:

- "As sete vidas de António Costa"

- "Entrevista exclusiva. Da política à música, as 'viagens' de Pedro Abrunhosa"

- "Euro 2024. Os mais cobiçados jovens craques portugueses"

Na revista Sábado:

- "Exclusivo: Caso das gémeas. O testemunho secreto do filho do Presidente"

- "Entrevista de vida com Marisa Cruz: 'O prémio do Miss Portugal era um carro que vendi para mobilar a casa'"

- "Ex-autarcas, deputados e assessores. Quase metade dos hospitais têm administradores com ligações ao PS"

No Correio da Manhã:

- "Governo quer confiscar bens de corruptos. CM revela agenda contra a corrupção que Executivo aprova hoje"

- "Avançado. Grego Pavlidis a caminho do Benfica"

- "Academia. FC Porto arrisca perder 680 mil euros"

- "Sporting. Edwards na mira do Tottenham"

- "Veja a lista. 45 cursos superiores garantem emprego"

- "Caso das gémeas. Filho de Marcelo constituído arguido"

- "Indemnização a governante. Obrigada a sair recebe 80 mil Euro"

- "Na Coreia do Norte. Putin e Kim assinam pacto militar"

- "Golpe. Falsos motoristas enganam turistas nos aeroportos"

- "2,5 milhões. Ministério da Educação alvo de fraude milionária"

No Público:

- "Apoios a idosos custam ao Estado mais 116,9 milhões do que a crianças"

- "Mobilidade. Em mais de 15 anos, os autocarros de Lisboa e Porto nunca foram tão lentos"

- "'Rota do Atlântico'. Justiça vende mansão, Bentley e Porsche do caso José Veiga"

- "Entrevista. Presidente tem de 'lutar para que o OE passe' [Nuno Morais Sarmento]"

- "Finanças Públicas. Queda da dívida afasta Portugal do radar de Bruxelas"

- "Euro 2024. Vitinha, um médio no coração de tudo"

- "Museu Soares dos Reis. A história da 'performance poética' que deu origem ao Museu de Serralves"

- "PJ investiga. Gestor da Educação demite-se após ser vítima de fraude informática de 2,5 milhões"

No Jornal de Notícias:

- "Aumenta o número de alunos que abandonam cursos no Ensino Superior"

- "Portugal compra animais vivos para pesca e vende carne de criação"

- "Burla. Ministério da Educação transfere 2,5 milhões para hackers"

- "Falta regulação no comércio do Porto"

- "Matosinhos. Alerta sobre fraca qualidade da água da praia"

- "Investigação. Filho de Marcelo arguido no caso das gémeas"

- "TAP. Escutas a Costa dividem juristas"

- "'Emails'. Filipe Vieira garante ter respondido a tudo"

- "Euro 2024. Francisco Conceição supera o pai e Ronaldo"

- "Cultura. Verão aquece Casa da Música"

No Diário de Notícias:

- "Adesão de médicos à dedicação plena no SNS 'é residual'"

- "Bruxelas. Governo tem de 'cortar benefícios fiscais até 2026' para cumprir metas do PRR"

- "Madeira. Albuquerque fica nas mãos de Irineu e Marcelo para governar"

- "Parlamento. Gritos, insultos e falsidades do Chega marcam debate sobre migrações"

- "Literatura. 'Thriller' e problemas sociais: o sucesso literário de Faridah Àbíké-Íyímídé"

- "Francisco Conceição. Antes de ser 'espalha-brasas', até doente queria jogar e decidia jogos"

- "Beatriz Flamini: 'Ainda não estou preparada para ver as filmagens dos 500 dias que passei na gruta'"

No Negócios:

- "Investidores estrangeiros vêm a Portugal conhecer cotadas"

- "Nacionais e mais jovens gestores do PSI estão a mudar"

- "Bruxelas avisa Governo que margem continua limitada"

- "Ministra quer mexer no subsídio para tornar emprego 'mais atrativo'"

- "Centeno vai usar almofada e pede à banca que encha a sua"

- "Construção. Obras aceleram acima de parceiros da UE, mas 'repor casas será lento'"

No O Jornal Económico:

- "Suíça está em vias de ser ultrapassada por Hong Kong como refúgio das grandes fortunas"

- "Regulamentação do 'lobby' vai hoje a Conselho de Ministros"

- "'Esta lei deve servir de base para algo que depois possa evoluir com a experiência'. Ao JE, a 'managing partner' da Political Inteligence Portugal, Rita Serrabulho Abecasis, aplaude a regulamentação do 'lobby'"

- "'Há quem use 'deep fake' para se fazer passar pelo CEO da empresa'. David Emm, especialista de cibersegurança da Kaspersky, alerta para o risco crescente de ataques em que os criminosos se fazem passar pelo CEO de uma empresa, numa videochamada, para mandar fazer transferências"

- "Saiba o que muda na compra de casa com isenção de IMT até aos 35 anos de idade"

- "Topo da Agenda: Banco de Inglaterra decide taxas de juro"

No Record:

- "Benfica. Pavlidis chega hoje. Custa 17 MEuro + 2Euro e assina contrato por 5 anos"

- "Seleção. A noite mágica de Francisco"

- "Sporting. À procura de avançado"

- "FC Porto. 'Estamos tristes por Conceição', Wendell e a mudança de treinador"

- "FC Porto. Academia da Maia. Incumprimento põe em risco 680 mil euros"

- "V. Guimarães. Conquistadores arrancam com 3 reforços"

No A Bola:

- "Pavlidis chega hoje. Benfica paga 17 milhões deu euros pelo avançado"

- "Sporting. Ioannidis já não vem"

- "FPF. Fontelas Gomes. 'Apresentar lista independente para o Conselho de Arbitragem pode ser uma solução'"

- "Euro2024. As histórias de Francisco Conceição por quem o treinou"

- "FC Porto. Câmara da Maia diz que não tem de devolver sinal"

E no O Jogo:

- "A Europa a seus pés. Francisco Conceição. Golo marcado nos descontos frente à Chéquia mereceu elogios pelo continente fora"

- "Euro2024. Croácia-Albânia 2-2. Alemanha-Hungria 2-0. Escócia-Suíça 1-1"

- "FC Porto. Grujic entra na poupança. Contenção de custos salariais coloca médio no lote de jogadores negociáveis"

- "Câmara da Maia não devolve 680 mil euros pagos por Pinto da Costa"

- "Sporting. Ioannidis fica mais caro que Gyokeres. Panathinaikos recusou oferta de 25 MEuro do Ipswich e leões pensam em alternativas"

- "Benfica. Antigo candidato equaciona voltar a sufrágio pela presidência. Noronha Lopes já conta espingardas"

- "Benfica. Pavlidis chega hoje a Lisboa para assinar"