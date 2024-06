Novo ano lectivo arranca na Madeira a 9 de Setembro

Foi tornada pública hoje a proposta de calendário escolar dos estabelecimentos de educação e ensino da Região Autónoma da Madeira para o ano lectivo 2024-2025.

As actividades educativas com crianças nas creches, jardins de infância, infantários e unidades de educação pré-escolar têm início a 9 de Setembro de 2024 e terminam a 11 de Julho de 2025.

Agora, no prazo de 10 dias úteis, contados da publicitação do anúncio, poderão constituir-se como interessados e apresentar contributos ou sugestões no âmbito do referido procedimento, os particulares e as entidades que comprovem a respectiva legitimidade para o efeito.