Marchas da Calheta movimentam milhares na marginal

A Calheta está em festa e hoje à noite dá-se um dos pontos altos das Festas do Concelho, cumprindo-se a tradição das marchas de São João.

Representantes das 8 freguesias do concelho estão a levar à marginal muita animação, com 740 marchantes a atrair muitos madeirenses e visitantes.

O Município que, este ano, volta a cumprir a tradição das Marchas de São João, leva assim a 'bom porto' a marcha sincrónica e a preceito com as habituais canções populares ao som do tambor em marcha.

A marginal da Calheta transforma-se, como desejado, num "verdadeiro espectáculo de música, dança e euforia", durante algumas horas e ainda a decorrer a esta hora.

Após as tradicionais Marchas de São João, entra em palco já bem depois da meia-noite, "um magnífico espectáculo pirotécnico, seguido de festa", com "principal destaque para uma das bandas mais aguardadas", os Calema.

Tal como ontem, com os Wet Bed Gang, que também entraram em palco pela noite dentro, este duo levou muita gente à marginal.

Para além do São João, a Calheta comemora na segunda-feira, 24 de Junho os seus 522 Anos de História.