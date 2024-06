Comédia ‘Happy Hour’ promete risadas e lágrimas na Calheta

Chama-se ‘Happy Hour’ e promete momentos de “risadas e lágrimas” no MUDAS, na Calheta. A comédia, da Associação Avesso, é uma peça “que explora os temas da solidão, da busca por conexão e da importância da comunicação de forma leve e divertida”. Através de personagens cativantes e situações hilariantes, convida o público a refletir sobre suas próprias vidas e a celebrar a beleza da imperfeição humana.

“Num bar nocturno decadente, frequentado por almas perdidas e corações solitários, a Happy Hour torna-se o palco de encontros inesperados, revelações surpreendentes e momentos hilariantes. Um barman serve de confidente para clientes solitários que têm encontros com parceiros misteriosos encontrados na Internet, enquanto degustam do cocktail especial da casa. À medida que a noite avança e as bebidas fluem, as inibições diminuem e as máscaras caem. Os personagens abrem-se, compartilhando os seus sonhos, suas frustrações e desejos mais profundos. Entre risadas e lágrimas, a Happy Hour transforma-se num microcosmo da vida, onde a comédia e o drama se entrelaçam para revelar a fragilidade e a beleza da alma humana”, fica assim desvendada parte desta comédia que pode ser vista no MUDAS a 27, 28, 29 e 30 de Junho. Os bilhetes estão à venda no MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira (291 820 900) ou com a Associação Avesso (através do email [email protected] ou do telemóvel 96 33 55 528).

FICHA TÉCNICA

FINANCIAMENTO: Município da Calheta

PRODUÇÃO: ASSOCIAÇÃO AVESSO / TEATRO DO AVESSO

Produção executiva: Luís Melim / Maurícia Gabriel

Texto: A partir de “Happy Hour”, de Jean Pierre Martinez

Tradução: Maurícia Gabriel

Adaptação texto e Encenação: João Paulo Gouveia e João Pedro Ramos

Direção técnica / Desenho de Luz/ Sonoplastia: Luís Melim

Fotografia/design: Roberto Ramos

Cenografia e Figurinos: Criação conjunta

ELENCO: Severino: João Paulo Gouveia | Júlia: Carolina Abreu | Alberto: Hélder Agrela | Fiona: João Pedro Ramos