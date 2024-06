Como obter e decifrar Nota de liquidação do IRS

A nota de liquidação de IRS, cujo termo oficial é demonstração de liquidação de IRS, é um documento emitido pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) após o processamento da declaração anual de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS). Essa nota resume o cálculo do IRS, indicando se têm direito a receber reembolso ou a pagar imposto ao Estado.

Este documento inclui informações sobre os rendimentos declarados, as deduções à coleta aplicáveis, os impostos retidos na fonte, eventuais benefícios fiscais, bem como qualquer correção efetuada pela AT durante o processo de liquidação. Se o contribuinte tiver direito a um reembolso, o valor é indicado na nota de liquidação e será pago pela AT. Se tiver IRS a pagar, o montante a liquidar será também indicado, bem como as instruções sobre como proceder ao pagamento.

Como obter a nota de liquidação, passo a passo

A nota de liquidação é enviada para o contribuinte por correio ou pode ser consultada online. Para obter este documento, basta aceder ao Portal das Finanças e seguir os seguintes passos:

Aceder à área “IRS - IRS Automático / Modelo 3 - 2023” e colocar os dados de acesso ao Portal das Finanças

Carregar em “Consultar Declaração”

Escolher o ano da nota de liquidação que deseja obter e carregar em “Pesquisar”

Pressionar em “Ver Detalhe”

Carregar no número que está por baixo de “Número de Liquidação” e descarregar o documento

De seguida, abre-se uma página com a nota de liquidação.