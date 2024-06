Governo lança aviso para compra de 300 autocarros de zero emissões num total de 90ME

O Governo lançou um aviso para a compra de 300 autocarros de zero emissões, num investimento de 90 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), gerido pelo Fundo Ambiental, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e Energia refere que o objetivo da medida, concertada com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, é a "descarbonização dos transportes públicos" e a "promoção da mobilidade sustentável".

Com a aquisição dos 300 veículos de passageiros, o Governo irá "praticamente duplicar o número de autocarros de zero emissões (elétricos e movidos a hidrogénio) no país", indica o Ministério do Ambiente.

"O concurso abrange todo o território continental, com uma dotação específica para as Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (60 milhões de euros) e para o restante território nacional (30 milhões de euros)", acrescenta.

Na nota é ainda referido que o "montante máximo de cofinanciamento a atribuir por autocarro será de 270 mil euros, no caso de autocarro elétrico, e de 470 mil euros para autocarros movidos a hidrogénio".

Segundo o ministério, a medida visa garantir uma "cobertura geográfica adequada e promover a equidade no acesso à mobilidade sustentável em todas as regiões do país".

Citada no comunicado, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, assegura que a descarbonização dos transportes públicos é "uma das prioridades do Governo" e salienta a importância da medida para "garantir a diminuição das emissões de gases com efeito de estufa, contribuindo significativamente para os objetivos climáticos nacionais".

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, também citado no comunicado, acrescenta que este é um "investimento fundamental para melhorar a qualidade da oferta de transportes públicos rodoviários, convergindo assim para uma mobilidade mais verde".

São elegíveis a concurso municípios, Áreas Metropolitanas, Comunidades Intermunicipais e empresas, entidades e concessionárias com competências no domínio do transporte público coletivo de passageiros.

Além da aquisição de veículos com nível nulo de emissões, o financiamento contempla ainda a instalação dos respetivos postos de carregamento elétrico e de abastecimento de hidrogénio.