Haverá razões para afirmar que o madeirense só quer é festas?

‘Multidão no arranque do São João no Porto Santo’. Este foi o título de uma notícia publicada na plataforma digital do DIÁRIO, ontem à noite. Esse texto gerou quase três dezenas de comentários no Facebook, boa parte a afirmar que os madeirenses só querem festas. Haverá razões para haver gente a criar essa percepção?

A resposta à dúvida não é fácil de dar de forma objectiva, mas tentaremos sê-lo o mais possível. Para isso, pesquisámos na base oficial da contratação pública contratos respeitantes a eventos e festas, mas também realizámos um levantamento, ainda que não aprofundado, desses eventos, com destaque para os de maior notoriedade pública e, por essa razão, mais capazes de criarem a percepção que estamos a analisar.

A pesquisa ao base.gov, para apurarmos o valor gasto em festas e eventos, incidiu nos primeiros semestres de 2022 e 2023 e de Janeiro a Maio de 2024.

Constatámos que, nos primeiros seis meses de 2022, foram publicados contratos no valor global de 2,3 milhões de euros. Mas, aquele ano ainda começou sob os efeitos da pandemia por Covid-19.

Tal facto associado à realização de eleições regionais em 2023 pode ajudar a explicar a razão porque, em idêntico período de 2023, o valor ascendeu a 3,6 milhões de euros.

De Janeiro deste ano até ao final de Maio, foram publicados contratos no valor global de 2,8 milhões de euros, sendo de Admitir que até ao final deste mês o montante global se aproxime do ano passado.

Outro facto que se constata é que são as Câmaras Municipais quem mais dinheiro gasta em ventos e festas. Se na ressaca da Covid-19 o montante foi equilibrado, entre os dois tipos de instituição, em 2023 e 2024 o domínio foi das câmaras municipais.

O levantamento de festas e eventos, como referido, não foi exaustivo, apenas incidindo nos de maior projecção pública. Ainda assim, identificámos mais de 40, que se realizam ao longo do ano, não sendo contabilizados os inúmeros pequenos arraiais locais, em especial, associados a festas religiosas.

Tendo em conta que a maior parte dos eventos é alvo de ampla publicitação na comunicação social regional, facilmente se percebe que há razões para uma pessoa que faça uma análise superficial crie a percepção de que os madeirenses ‘só’ querem festas e não se centram em questões mais sérias.

Por isso, é verdadeiro que a percepção existe, mas é impreciso se a mesma corresponde à realidade. Para o afirmar ou recusar seria necessário desenvolver estudos científicos, eventualmente académicos, que não existem ou, se existem, não os conseguimos identificar.