Incêndio em mato ameaça residências em São Gonçalo

Um incêndio deflagrou esta tarde no Caminho da Boa Nova, em São Gonçalo e chegou a ameaçar residências.

Para o local foram mobilizados três elementos (ECIR) dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma viatura pesada de combate a incêndios, e outros cinco elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal com mais um pesado.