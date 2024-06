Centenas de pessoas retiradas e prisão evacuada devido a incêndios florestais no Canadá

Centenas de pessoas, incluindo 225 reclusos numa prisão de segurança máxima, foram retiradas da cidade de Port-Cartier devido aos incêndios florestais no Canadá, anunciaram hoje as autoridades canadianas, no início da temporada de incêndios de verão.

O centro penitenciário federal de Port-Cartier, localizado a aproximadamente 500 quilómetros a nordeste da cidade de Quebec, foi evacuado ao mesmo tempo que 1.000 residentes foram retirados das suas casas no fim de semana. A prisão foi encerrada e os reclusos "foram transferidos da área afetada para outros estabelecimentos penitenciários federais seguros", disse a chefe do Serviço Prisional do Canadá, Anne Kelly, citada num comunicado de imprensa. A prisão abrigou alguns dos condenados mais conhecidos do país, incluindo vários assassinos em série.

O estado de emergência foi declarado localmente na sexta-feira, quando incêndios florestais ameaçaram a cidade de Port-Cartier.

Mais a norte, 750 funcionários que trabalhavam numa barragem hidroelétrica na província de Terra Nova e Labrador também foram deslocados. A central fornece energia elétrica para diversas regiões.

Os incêndios atingiram duramente o país em 2023, de leste a oeste, queimando mais de 15 milhões de hectares, retiraram a vida de oito bombeiros e forçaram as autoridades a retirar mais de 235 mil pessoas.