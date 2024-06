PAN alerta que cabos de aço podem condicionar retirada de água dos poços em caso de incêndio

O PAN alertou, hoje, para o facto de existirem cabos de aço em alguns poços de rega pela Região, o que impossibilita a retirada de água por parte do helicóptero de combate a incêndios. Estes poços são muitas vezes utilizados pelo meio aéreo para obtenção de água, estando os mesmos localizados em zonas rurais, mais próximos de habitações, tornando-se assim fulcrais para o combate aos incêndios.

Através de comunicado, o partido dá como exemplo a existência desses cabos em poços nas zonas altas de Santo António, que "impossibilitam a retirada da água em caso de combate a incêndios em pontos sensíveis".

Esta situação preocupa o partido pois consideramos ser uma atitude de má fé, praticando assim uma omissão grave do dever de cooperação em caso de urgência, nomeadamente perante um incêndio rural. Estas atitudes dificultam o auxílio necessário na prestação do socorro, colocando em risco não só quem opera o Helicóptero, como também as populações. Estes atos irrefletidos podem pôr em causa a prestação de socorro, levando o helicóptero a percorrer maiores distâncias para se abastecer, perdendo assim tempo precioso de combate às chamas. Vitor Gomes

O PAN pretende que exista diálogo entre os proprietários e as entidades governativas de modo a haver maior cooperação e respostas para reposição de água. "Alguns destes poços foram construídos com apoios públicos, devendo como tal estar disponíveis para situações de emergência. Os mesmos devem ainda estar bem identificados de modo a facilitar as equipas de combate.", defende o partido