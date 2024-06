Clube Naval do Funchal com 115 recordes pessoais no Meeting de Natação da Madeira

O passado fim-de-semana ficou marcado por diversas conquistas do Clube Naval do Funchal, no Meeting de Natação da Madeira. Segundo nota à imprensa, emitida pelo clube, participaram 70 atletas que alcançaram 115 novos recordes pessoais,

Os atletas conquistaram 158 medalhas e subiram ao pódio em 23 ocasiões devido às melhores performances individuais.

Sector Feminino:

Infantil B:

- Maria Ferro - 1.ª classificada

- Sarah Machado - 2.ª classificada

Infantil A:

- Vera Jesus - 1.ª classificada

- Ana Pereira - 3.ª classificada

Juvenil B:

- Madalena Brito - 1.ª classificada

- Guida Ribeiro - 3.ª classificada

Juniores:

- Leonor Neto - 2.ª classificada

- Matilde Andrade - 3.ª classificada

Seniores:

- Pauline Ringue - 1.ª classificada

- Catarina Alves - 3.ª classificada

Sector Masculino:

Infantil B:

- Pedro Abreu - 2.º classificado

- Alexandre Silva - 3.º classificado

Infantil A:

- Tomás Gonçalves - 1.º classificado

- Francisco Letra - 3.º classificado

Juvenil A:

- Vasco Jesus - 1.º classificado

- Marco Castro - 2.º classificado

- Guilherme Rodrigues - 3.º classificado

Juniores:

- Pedro Pita - 1.º classificado

- Tiago Neves - 2.º classificado

Seniores:

- João Rodrigues - 1.º classificado

- Diogo Fernandes - 2.º classificado

- Sérgio Abreu - 3.º classificado