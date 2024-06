Madeira e Porto Santo poderiam ter recebido jogos do Euro'2004

O presidente do Governo Regional candidatou, em 1998, a Região a receber jogos do Campeonato Europeu de Futebol de 2004, caso Portugal viesse a conseguir a organização do mesmo. Efectivamente, o nosso país conseguiu a organização do Euro’2004, mas não se realizaram jogos na Madeira ou Porto Santo, como pretendido por Alberto João Jardim.

O líder do executivo madeirense respondia assim a Gilberto Madaíl, que apelava a que tal acontecesse. No entanto, deixou claro que não dispunha de dinheiro para investir em grandes estádios, até porque essas obras só iriam servir para se jogar um ou outro jogo.

Contudo, apresentou duas soluções: o estádio dos Barreiros e o Estádio José Lino Pestana, no Porto Santo. Todavia, estes não viriam a receber qualquer jogo desse campeonato europeu, até porque as condições de ambos não correspondiam às exigências da organização.

“Eu expliquei que não posso avançar com despesas de investimento em campos de futebol, porque esse dinheiro ia fazer falta na gestão de todas as modalidades desportivas. O dinheiro é para todas as modalidades. E, se eu começasse a fazer estádios e grandes obras para o Campeonato Europeu, ficava sem verba para o resto das modalidades”, deu conta Alberto João Jardim, numa visita ao Porto Santo.