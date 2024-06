Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Funchal emite 380 ordens para limpar terrenos. Do total de notificações enviadas aos munícipes desde o início do ano, para mitigar o risco de incêndios, menos de metade foi atendida. Câmara já instaurou 11 processos por incumprimento. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Perto de 6 mil colheitas num ano. Homens lideram a lista de 3.333 dadores na Madeira. Mas há cada vez mais mulheres como Rubina Caldeira. SESARAM distingue hoje 304 pessoas para assinalar o Dia Mundial do dador de sangue.

No Desporto, Até Martínez promete ir a Fátima. Pontapé de saída para o Euro 2024 marcado pela euforia dos adeptos portugueses * Escoceses gostariam de ter Ronaldo no encontro inaugural contra a Alemanha, testemunha o correspondente do DIÁRIO em Munique * O ‘Europeu no Funchal’ joga-se diariamente no Largo da Restauração em ecrã gigante.

PS exige solução definitiva para listas de espera. Cafôfo quer ver cumpridos os tempos máximos de resposta na saúde * Federação de Bombeiros lança apelo aos “decisores políticos” * Albuquerque entrega hoje o programa de governo.

E, por fim, “O impossível será possível”. Tiago Camacho fundou a ‘Madeira Acessível By Wheelchair’ para ultrapassar barreiras.

