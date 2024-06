SDM participa na Assembleia Geral dos armadores espanhóis

A Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), através do seu presidente Roy Garibaldi, estará presente na Assembleia Geral da ANAVE - Associação de Armadores de Espanha, "tendo sido o único responsável de um registo estrangeiro convidado para o evento", informa uma nota de imprensa da SDM.

Explica que "a assembleia geral da principal associação de armadores de Espanha será a 20 de Junho, em Madrid. Na cerimónia que decorrerá no quadro desta reunião magna da ANAVE, estará presente o Ministro dos Transportes de Espanha, para além dos principais representantes das empresas de 'shipping' do país vizinho, sendo este um dos principais focos da operação da SDM, que tem crescido significativamente neste segmento nos últimos anos.

"O convite decorre da longa e construtiva parceria que a SDM tem mantido com esta associação de armadores, sendo que actualmente o mercado espanhol representa 5% do total de navios registados no MAR", realça a DREM, "para além de diversas empresas de 'shipping' que operam no âmbito do CINM. Os armadores espanhóis foram os primeiros fora de Portugal a apostar no MAR, sendo que os primeiros navios foram registados há mais de 25 anos", recorda.

De referir que a ANAVE, fundada em 1977, "identifica-se como uma organização criada para coordenar, representar, gerir, promover e defender os interesses das empresas de 'shipping' espanholas", sendo que "actualmente, integram a associação um total de 34 membros de pleno direito e 7 membros colaboradores".