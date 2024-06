Entrega de formulários para troca de passes na Rodoeste alargada até 28 de Junho

A Rodoeste informou, esta tarde, que o prazo para os passageiros entregarem os formulários para actualização do passe para o GIRO foi alargado até ao dia 28 de Junho.

Tal como anteriormente, a entrega do formulário para os novos títulos intermunicipais, terá um custo de 2,5 euros no acto de entrega e deverá conter uma foto tipo passe.

O procedimento de troca do passe actual pelo novo Cartão Giro é o seguinte:

- Descarregar o Formulário próprio para o efeito no site da DRTMT (https://www.madeira.gov.pt/drtmt) ou, em alternativa (apenas como último recurso), na loja onde habitualmente é carregado o passe;

- Entrega do Formulário devidamente preenchido, juntando uma foto atualizada tipo passe (pagando o valor do suporte de título/cartão nesse momento), na loja onde habitualmente é carregado o passe ou na loja do Centro Comercial Anadia Shopping (loja n.º 6) dos Horários do Funchal;

- Levantamento do novo Cartão Giro na loja indicada no formulário, com a possibilidade de poder efetuar o carregamento do mês.

No caso dos passageiros da ilha do Porto Santo, está a ser preparada uma solução a divulgar em tempo oportuno, estando assegurada a plena utilização dos transportes públicos a partir de 1 de julho.

O novo sistema de bilhética Giro entrará em vigor com a nova Rede de Transportes Públicos da Região Autónoma da Madeira, a rede Siga, que será brevemente apresentada.