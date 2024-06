Abertas as inscrições para o Curso de Português destinado a lusodescendentes

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, em parceria com a Universidade da Madeira, promove a 11.ª edição do Curso de Português para lusodescendentes denominado ‘Língua, Literatura e Cultura Madeirense’.

As inscrições já estão abertas e decorrem durante o mês de Junho, por isso, os interessados deverão inscrever-se através do e-mail [email protected] , ou do número de telefone: 291 203 805.

Este curso intensivo de Verão terá 50 horas de aulas teórico-práticas e 50 horas de trabalho de campo e será presencial, havendo a possibilidade de ser adaptado para um formato online, caso a maioria dos inscritos não consiga se deslocar à Madeira.

O Curso Intensivo de Português decorrerá durante o mês de Julho e destina-se aos lusodescendentes, sejam residentes na Região ou no estrangeiro, e ainda aos emigrantes de primeira geração que queiram aperfeiçoar os seus conhecimentos na língua materna e redescobrir a cultura madeirense, nomeadamente nas áreas da literatura, e das tradições literárias.