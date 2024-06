Sobe para 25 número de mortos em acidente com autocarro no centro de Moçambique

As autoridades moçambicanas recuperaram ontem mais dois corpos de vítimas do acidente com um autocarro no domingo no centro de Moçambique, elevando a 25 o total de mortos, enquanto decorrem buscas por uma criança de nove anos.

Segundo fonte dos bombeiros na província de Sofala, os dois corpos, com cerca de 30 anos, foram recuperados de um riacho, local onde o autocarro se imobilizou após o acidente provocado por uma ultrapassagem irregular.

A mesma fonte confirmou que continuam as buscas por uma criança de nove anos que seguia no autocarro, desaparecida desde o acidente, enquanto o pai está hospitalizado.

Uma comissão criada pelo Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários (Inatro) moçambicano vai investigar, juntamente com a polícia e a Rede Viária de Moc¸ambique (Revimo), as circunstâncias deste acidente.

De acordo com o presidente do Inatro, Chinguane Mabote, esta comissão vai realizar trabalhos de peritagem e produzir um relatório sobre o acidente, que provocou ainda 49 feridos, após a colisão frontal entre um autocarro, que alegadamente realizava uma ultrapassagem irregular, e um camião, na estrada Nacional 6 (N6), em Mafambisse, província de Sofala.

"Vamos até às ultimas consequências, porque isso que aconteceu aqui é praticamente aquilo que nós podemos chamar de terrorismo rodoviário, não há outra explicação para quem se faz ao volante com a responsabilidade de carregar pessoas", disse ainda Mabote, em declarações aos jornalistas na Beira, capital da província de Sofala.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, lamentou na segunda-feira este acidente, pedindo medidas para travar este flagelo.

"[Apelo] para que todos nós façamos alguma coisa para que esse tipo de mortes não possam acontecer", disse Nyusi, à margem de uma visita à província de Inhambane, no sul do país.

As 25 vítimas mortais seguiam a bordo do autocarro dos Transportes Públicos do Dondo (TPD).

Moçambique registou mais de 4.800 mortos em acidentes de viação nos últimos cinco anos, de acordo com dados revelados em 22 de maio pelo Governo, que apela ao envolvimento da sociedade para travar o flagelo.

"A situação de segurança rodoviária em Moçambique é deveras preocupante, na medida em que nos últimos cinco anos, por exemplo, morreram 4.812 pessoas nas nossas estradas, em resultado de 5.459 acidentes de viação", disse o secretário permanente do Ministério dos Transportes e Comunicações, Ambrósio Sitoe.