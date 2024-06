Clientes aguardam mais de três horas para actualizar passes na Rodoeste

Na manhã desta terça-feira, 11 de Junho, dezenas de clientes enfrentam longas filas e esperas de mais de três horas para conseguirem actualizar os seus passes de transporte na empresa Rodoeste, que tem a sua loja situada na Rua do Esmeraldo, no Funchal.

A situação, que se deve à entrada em vigor dos novos passes intermunicipais em Julho, está a causar alguma indignação e frustração entre os clientes, muitos dos quais mostram-se surpreendidos com tamanha afluência.

Segundo alguns relatos, a fila começou a formar-se ainda nas primeiras horas da manhã, antes mesmo da abertura do posto, mas o atendimento apresentou-se sempre "lento e insuficiente" para tamanha procura. "Cheguei aqui antes da 9h, é quase meio-dia e ainda tenho quase 10 pessoas à minha frente. Já sabiam que ia gerar uma enchente, como em Janeiro com a questão dos passes +65 anos, deviam ter tomado medidas e colocar mais funcionários no atendimento", afirmou uma das clientes.

A partir do próximo mês, a Região passa a contar com o sistema de bilhética integrado dos transportes públicos, uma medida que se traduz num novo cartão GIRO para as diversas carreiras interurbanas, nomeadamente a ex-Companhia dos Carros de São Gonçalo, a SAM, a Empresa de Automóveis do Caniço (EACL), a Rodoeste e a Carreira n.º 81 - Curral das Freiras, da Horários do Funchal.

Assim, com a entrada em operação, a partir de 1 de Julho, das novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, na Madeira e no Porto Santo, encontra-se actualmente em vigor o período de transicção para o novo sistema de bilhética integrada GIRO, que permitirá a sua utilização em todos os transportes da rede SIGA.

Assim sendo, a Rodoeste informa no seu site e nas suas redes sociais, que os clientes titulares de Passes não-gratuitos intermunicipais (passe social, reformado I e II, invalidez I e II e o passe estudante +23 anos), terão que efectuar os seguintes procidementos para troca até, preferencialmente, ao dia 18 de Junho:

Recolha, com a maior brevidade possível, de um formulário próprio para este efeito, na loja onde habitualmente é carregado o passe (Rua do Esmeraldo, no Funchal).

Preenchimento do formulário, com a maior brevidade possível, juntando uma foto actualizada tipo passe;

Entrega do formulário, com a maior brevidade possível, na loja onde habitualmente é carregado o passe (Rua do Esmeraldo, no Funchal), apresentando o Cartão de Cidadão e pagando o valor do suporte de título/cartão nesse momento – 2,50€;.