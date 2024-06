Rogério Gouveia volta a Santana para reafirmar compromissos do GR

O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, voltou este domingo, 2 de Junho, a Santana para reafirmar os compromissos do Governo Regional, depois de ontem ter enunciado os diversos investimentos já feitos na localidade.

Durante a sua intervenção na sessão solene do Dia da Freguesia de Santana, o governante afirmou que o Governo Regional "não vai deixar de investir, não vai deixar de apostar, nem vai deixar de acreditar que a costa norte da ilha da Madeira e que a ilha do Porto Santo têm os mesmos direitos, devem ter as mesmas regalias e o mesmo nível de serviço que o resto da Região".

Nesse sentido, assegurou que as urgências no Centro de Saúde de Santana vão permanecer em funcionamento "24 horas por dia, todos os dias do ano" e que a reformulação do nó do Cortado "não vai ser só um cartaz".

Rogério Gouveia justificou que "a obra só não está no terreno porque o Governo está em gestão", lembrando que falta apenas submeter o processo ao visto do Tribunal de Contas.

"Não tivéssemos estas contingências políticas e a obra já estaria no terreno", disse.

O secretário das Finanças lembrou ainda os investimentos previstos no Posto Agrário, nomeadamente com a sua reabilitação numa intervenção que prevê "a construção de um auditório e aumentar as valências de apoio da Casa do Povo".

Nós vamos fazer ali um protocolo com a Universidade da Madeira, um centro experimental de novas tipologias de exploração da actividade agrícola, servir de complemento formativo prático para a Escola Agrícola da Madeira e também procurarmos fazer ali, como disse, uma infra-estrutura que seja utilizável pela população de Santana, que tenha a valência de auditório. Rogério Gouveia

O governante aproveitou a ocasião para felicitar e congratular o presidente da junta de freguesia de Santana, Ricardo Teixeira (CDS), pelo trabalho feito nos seus vários mandatos.