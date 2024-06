Presidente da Assembleia de Santana quer "egos" em segundo plano

Martinho Rodrigues, presidente da Assembleia Municipal de Santana, justificou o adiamento da comemoração do Dia do Concelho de 25 de Maio para hoje, com o processo eleitoral.

Pela mesma razão, apelou a que as decisões a tomar na próxima semana, na sequência das eleições, atendam ao interesse comum e não aos egos de cada um.

O autarca manifestou o desejo de que Santana seja um concelho atractivo para o investimento.

Martinho Rodrigues pediu a colaboração acrescida do Governo Regional, para concretizar tais desígnios.