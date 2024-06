‘Madeira Acessível by Wheelchair’ leva utente de cadeira de rodas ao mar

Na rubrica ‘Final Feliz’ da edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, 14 de Junho, damos-lhe a conhecer um projecto que procura tornar ‘O impossível será possível”. Falamos da ‘Madeira Acessível By Wheelchair’, fundada por Tiago Camacho, que se inspirou no caso da sua sogra — amputada às duas pernas — para criar um serviço transporte e actividades de turismo para pessoas com mobilidade reduzida.

Entre outras histórias, partilhou connosco a surpresa realizada a uma senhora que desejava ir às piscinas do Porto Moniz.

Há pouco tempo veio uma senhora de uma instituição e foi molhar os pés às piscinas do Porto Moniz. Não tomou banho, mas foi ao mar. Não conseguimos fazer tudo, mas conseguimos dar a volta às coisas Tiago Camacho



Veja o vídeo: