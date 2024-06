Nacional subiu à II Liga há 24 anos

Na rubrica 'Canal Memória' de hoje recordamos que o DIÁRIO noticiava há 24 anos a subida do Clube Desportivo Nacional à II Liga de futebol português com o Presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, a prometer um ginásio durante a festa alvinegra.

A edição impressa do DIÁRIO de 19 de Junho de 2000 destacava como manchete na capa do Desporto: "Ginásio é prenda na festa alvi-negra".

O matutino na altura dirigido por José Bettencourt Câmara apontava na chamada à Primeira: O Nacional festejou ontem a subida à II Liga do futebol português. No dia de todas as comemorações, Alberto João Jardim prometeu apóio aos "alvi-negros" para a construção de um ginásio, no valor de 200 mil contos. O que deixou Rui Alves satisfeito «dado o património do clube estar em vias de ser aumentado».

"Festa é... festa" foi o título da peça jornalística que relatou o dia que ficara "assinalado de forma indelével na história da colectividade preto e branca". O Clube Desportivo Nacional goleou o Amora por cinco vezes e viu a sua baliza permanecer intacta, confirmando a subida à II Liga.

A vitória aconteceu 'em casa' no Complexo do Nacional, onde "ficou demonstrado a pujança do Clube Desportivo Nacional, com afluência de numeroso público", noticiou o jornalista Eduardo Gonçalves na página 4 do Desporto.

"O Nacional comandou a partida desde o início e a sua supremacia foi notória", escreveu.

Logo depois, na página 5, a notícia da autoria do jornalista Saturnino Sousa dava conta que "Milhares de nacionalista "subiram" ao Complexo Desportivo do clube, para festejar, com pompa e circunstância, a subida do Nacional à II Liga, numa jornada de alegria e fervor clubista".

"O convidado de honra, Alberto João Jardim, acedeu ao pedido da direcção "alvi-negra" disponibilizando-se para, em nome do Governo Regional, apoiar a construção do novo ginásio do clube, que orçará os 200 mil contos", pode ler-se.

Confira na íntegra o "feito" do Nacional relatado nas páginas do DIÁRIO: