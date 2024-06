Bombeiros realizam simulacro no Externato Adventista

Oito elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estão hoje a realizar um simulacro de incêndio no Externato Adventista, no Funchal, com o apoio de três viaturas.

Neste exercício participaram também elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, Serviço Municipal de Protecção Civil, Secretaria da Educação e a Polícia de Segurança Pública.