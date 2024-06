ASKKSA participou em duas competições nacionais este fim-de-semana

A ASKKSA esteve representada em dois torneios, que decorreram este fim-de-semana, em Portugal continental e também nos Açores.

De acordo com nota enviada à imprensa, Santiago Gomes e Yuri Dias, estiveram no Entroncamento, no Torneio PHIKO, juntando-se a outros 350 atletas de todas as regiões do país e ainda de Espanha. Santiago Gomes alcançou o 1.º lugar no Kata Juvenil Masculino e Yuri Dias foi 2.º no Kata Infantil Masculino.

Já nos Açores, mais concretamente na ilha de São Miguel, realizou-se o XXXIV Torneio São João da Vila, organizado pela Academia de Karate de Vila Franca do Campo, em paralelo com o Estágio International Kanshi Kenzo Dozono. A ASKKSA indica que os objectivos foram ultrapassados com Simone Rosa 1.º Lugar Kata Infantil 6-7 anos Feminino; Tiago Bettencourt 1.º lugar Kata Infantil 8-9 anos Masculino; Jaden Reis 2.º lugar Kata Infantil 8-9 anos Masculino; Amélia Silva 1.º lugar Kata Iniciados Feminino; Giani Figueira 1.º Lugar Kata Juvenil Masculino; e Duarte Ferreira 2.º Lugar Kumite Juvenil Open.