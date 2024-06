Indicadores de confiança aumentaram na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas, no Comércio e nos Serviços

De acordo com a informação recolhida pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) através dos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura (IQC), observa-se que, em Maio de 2024, os indicadores de confiança nos quatro sectores avaliados (Indústria Transformadora, Construção e Obras Públicas, Comércio e Serviços) aumentaram face ao mês anterior.

O indicador de confiança da Indústria Transformadora aumentou em Maio, após ter diminuído em Abril. A evolução do indicador deveu-se ao contributo positivo das opiniões sobre a evolução da procura global e das perspectivas de produção, apesar do contributo negativo das apreciações relativas aos stocks de produtos acabados. O saldo das expectativas relativas aos preços de venda aumentou em Maio, após ter diminuído nos 3 meses anteriores.

Na Construção e Obras Públicas, o indicador aumentou em Maio, após ter diminuído em Março e Abril. A evolução no último mês refletiu o contributo positivo das perspectivas de emprego e do saldo das apreciações sobre a carteira de encomendas. O saldo das perspectivas de preços praticados pela empresa nos próximos três meses aumentou em Maio, após ter diminuído nos 3 meses precedentes.

No Comércio, o indicador de confiança aumentou em Maio, após ter diminuído entre Janeiro e Abril. A evolução do indicador em maio resultou do contributo positivo das opiniões sobre o volume de vendas e das perspectivas de actividade da empresa, tendo as apreciações sobre o volume de stocks contribuído negativamente. O saldo das perspectivas de evolução futura de preços diminuiu em Maio, após ter aumentado em Abril.

Nos Serviços, o indicador aumentou em Maio, prolongando o movimento ascendente iniciado em Janeiro. A evolução do indicador resultou do contributo positivo das opiniões sobre a evolução da carteira de encomendas e das apreciações sobre a actividade da empresa, mais expressivo no primeiro caso, tendo as perspectivas relativas à evolução da procura contribuído negativamente. O saldo relativo às expectativas de preços de prestação de serviços diminuiu em Maio, após ter aumentado no mês anterior.

De notar, que com excepção dos Serviços, os restantes sectores apontam como principal obstáculo à sua actividade, a dificuldade em contratar pessoal qualificado, fator limitativo com maior expressão na Indústria Transformadora e na Construção e Obras Públicas.

20,7% das empresas de serviços prevêem aumentar investimento em 2024

De acordo com a informação recolhida sobre a evolução do investimento no âmbito do IQC à indústria transformadora, 75,3 % das empresas prevêem que o investimento em 2024 irá estabilizar face a 2023, enquanto 15,6% das empresas prevêem um aumento do investimento e 9,1% uma diminuição.

Para 2024, 72,1% das empresas dos ramos de actividade dos serviços considera que o investimento irá estabilizar face ao ano anterior, sendo que 20,7% das empresas consideram que o investimento irá aumentar e 7,2% que irá diminui.