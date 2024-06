Dois projectos do SESARAM passam à 2.ª fase do Prémio de Boas Práticas em Saúde

'Grupos de Apoio e Capacitação ao Cuidador Informal (GACCI)' e 'Utente 360' são os dois projectos do SESARAM que passam à segunda fase da 17.ª Edição do Prémio de Boas Práticas em Saúde, organizado pela APDH - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar. 'Sistema de Saúde: Antecipar ações face aos cenários futuros' é o tema deste ano.

De acordo com nota à imprensa, esta nova fase integra 49 candidaturas pré-selecionadas, decorrendo no período entre 11 de Junho e 13 de Setembro.

O projecto 'Grupos de Apoio e Capacitação ao Cuidador Informal (GACCI)' tem em vista a Integração de cuidados de saúde e optimização de recursos. Em 2018 foi criado, pelo SESARAM, o 1.º grupo de apoio aos cuidadores, que mais tarde, já em 2023, traduz-se neste projecto, em resposta à necessidade de expansão a vários Centros de Saúde da Região. Trata-se de uma iniciativa do Serviço Social do SESARAM, direccionada ao Cuidador Informal com (e sem) o Estatuto de Cuidador Informal de pessoa em situação de dependência.

Já o projecto 'Utente 360', desenvolvido ao nível da Informática, está relacionado com a transformação digital para a optimização de cuidados de saúde. "Uma solução digital que nasceu da necessidade de desenvolver um instrumento de suporte à gestão, capaz de agilizar o trabalho dos profissionais de saúde, fornecendo-lhes uma ferramenta com informações relevantes sobre o utente. Este processo facilita o controlo de referenciações clínicas, permitindo a atualização do Processo do Utente (SESARAM) e do Processo Clínico Único do Utente (serviços convencionados com setor privado), evitando a realização de episódios clínicos que já tenham sido realizados noutras instituições de saúde ou que já não se justifiquem", refere a mesma nota.