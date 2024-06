'À mesa com saúde' na Calheta

A Delegação da Calheta do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria Câmara Municipal da Calheta, promove a acção de sensibilização 'À mesa com saúde', no dia 16 de Junho, às 17h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Após a iniciativa com a nutricionista Beatriz Azevedo, haverá uma caminhada, pelas 18h30, na Promenade da Calheta.

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro assume-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e sua família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.