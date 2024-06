Companhia aérea SATA assinala hoje 77 anos do primeiro voo comercial

A transportadora aérea açoriana SATA assinala hoje o 77.º aniversário do seu primeiro voo comercial, realizado a 15 de junho de 1947, com a oferta de um rebuçado aos passageiros das ligações aéreas interilhas, como acontecia no passado.

"O Grupo SATA comemora o 77.º aniversário do primeiro voo comercial da Sociedade Açoreana de Transportes Aéreos (SATA) e, para celebrar com os passageiros que viajam nas ligações interilhas neste dia, retoma um ritual que marcou durante muitas décadas as viagens na companhia açoriana: a oferta de um rebuçado aos passageiros que efetuam ligações aéreas interilhas", adiantou a empresa em comunicado.

Segundo a nota, a oferta de rebuçados aos passageiros era um gesto de simpatia "que tinha o propósito de aliviar a pressão que se fazia sentir nos ouvidos em determinadas fases do voo e que faz parte, ainda hoje, das recordações que os viajantes interilhas preservam".

O início dos voos comerciais da SATA deu-se em 15 de junho de 1947, "perante o olhar emocionado de mais de três centenas de convidados que compareceram à cerimónia de inauguração oferecida no campo de aviação de Santana, único aeródromo da Ilha de São Miguel".

"Com pompa e circunstância, assinalou-se o arranque da operação aérea que tinha por objetivo a exploração do tráfego aéreo de passageiros, carga e correio, entre as ilhas de São Miguel, Santa Maria e Terceira, visto, na altura, as demais ilhas do arquipélago não possuírem aeroporto", é recordado.

A empresa acrescentou que o objetivo da sua fundação "ganhou dimensão ao longo dos anos e a Sociedade Açoreana de Transportes Aéreos, Lda. deu então lugar à SATA Air Açores que hoje conhecemos, que liga as nove ilhas do arquipélago entre si, realiza quase 19 mil voos por ano, transporta mais de novecentos mil passageiros por ano" e que foi distinguida em 2024 como "Europe's Leading Regional Airlines" pela World Travel Awards (WTW).

"Para além da SATA Air Açores, também faz parte da mesma história a Azores Airlines, que adicionou ambição à missão de combater o isolamento insular e concretizou o objetivo de tornar mais acessível o arquipélago dos Açores, algo que cumpre através de uma operação aérea doméstica e internacional, que abrevia a distância que separa a relevante comunidade açoriana residente na América do Norte à sua terra natal", acrescentou.

A companhia aérea açoriana oferece também voos diretos entre a Europa e os Açores, "o que soma cerca de 9.700 voos por ano e mais de um milhão e quatrocentos mil passageiros transportados".

A Azores Airlines foi distinguida este ano como "Europe's Leading Airline to North America" pela World Travel Award, "perante a consistente aposta que tem vindo a fazer naquele mercado".

As companhias aéreas do Grupo SATA transportaram, em 2023, em conjunto, cerca de dois milhões e quatrocentos mil passageiros provenientes de destinos variados da América do Norte, dos arquipélagos da Madeira e Cabo Verde, do continente português e do continente europeu.

A SATA Azores Airlines obteve um prejuízo de 25,6 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, face a 22,7 milhões negativos do período homólogo, enquanto a SATA Air Açores melhorou as perdas para 4,7 milhões de euros.

Em 02 de maio, o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) cancelou o concurso de privatização da companhia aérea Azores Airlines, anunciando a intenção de lançar um novo procedimento.

O executivo alegou que a companhia estava avaliada em seis milhões de euros no início do processo e vale agora 20 milhões.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).