Saiba o que disse Ronaldo antes de bater livre directo

Gustavo Machado é um dobrador brasileiro, conhecido por dar voz aos lances de futebol, sobretudo do seu país, mas também do futebol internacional.

E, desta feita, a última dobragem que fez foi do lance de Cristiano Ronaldo, quando este marcou um livre directo que esbarrou no poste da baliza da República da Irlanda. As câmeras da transmissão mostraram o capitão da selecção em grande plano a dizer algumas palavras antes de arrancar para a bola.

São poucos os que conseguem ler os lábios e uma dessas pessoas é este 'artista' brasileiro, que intitulou o seu post no X (ex-Twitter) com uma frase que leva logo ao que parecia ser, Ronaldo falou para si próprio. "CR7 e sua dose diária de automotivação", escreveu.

"Tu bates, tu bates. Passa da barreira, o mesmo de sempre. Para ti é normal. Bate no golo, pá!", terá dito CR7. Mira apontada e, quiçá, não fosse a bola ter desviado num jogador na barreira, teria mesmo ido no enquadramento certo... Se entraria é outra história. Veja a dobragem em baixo.

Cr7 e sua dose diária de automotivação pic.twitter.com/yy2QfpdHro — Gustavo Machado (@gustavomachadog) June 12, 2024

O lance foi um dos destaques do jogo, além dos golos, dois dos quais do craque madeirense, na vitória por 3-0 de Portugal antes de viajar para a Alemanha onde na terça-feira, começa a jogar o Euro 2024.

A competição que reúne as melhores selecções europeias joga-se durante um mês, a partir de amanhã e até 14 de Julho.