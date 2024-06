Acidente entope trânsito na subida de Santa Rita

Um acidente ocorrido há menos de 15 minutos está a complicar fortemente o trânsito na Via Rápida, mais precisamente no sentido Ribeira Brava - Machico, na subida de Santa Rita.

O local é sempre palco de complicações, sobretudo nas manhãs, por causa da perda de visibilidade pelo sol que bate de frente, mas também por causa do não cumprimento das distâncias de segurança entre veículos.

Não sabemos as causas e consequências do acidente, mas neste momento já está a condicionar fortemente o tráfego por mais de 2 km de extensão, além do nó de Câmara de Lobos.