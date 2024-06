Filme 'Mãe' chega hoje ao Teatro Municipal Baltazar Dias

Será exibido hoje, pelas 19h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o filme 'Mãe' do realizador madeirense João Brás. Esta é uma 'digressão' que surge após o sucesso de bilheteiras no cinema.

"'Mãe – Mère', é um drama sobre o amor, a demência e o envelhecimento que procura mostrar a complexidade do ser humano, através de um olhar muito cru e que agora pode ser visto no Teatro Municipal Baltazar Dias", refere nota à imprensa.

O filme foi integralmente rodado na Ilha da Madeira e conta com Teresa Faria no papel de Mãe, Diogo Tavares, Gabriel Pacheco, Christelle Caboz, e também com um elenco madeirense composto por Ana Barros, Hélder Agrela, Mariça Silva, Ana Marta Kaufmann e Francisco Lobo Faria. Conta ainda com a assinatura musical de MAX, João Borsch e Live Brisk.