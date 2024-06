Orçamento Participativo do Funchal disponibiliza 600 mil euros

A Sala de Assembleia Municipal recebeu, hoje, a 2.ª Sessão de Esclarecimentos do Orçamento Participativo do Funchal (OPF), mais direccionada para a população das freguesias do Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia, São Pedro e Sé.

"O OPF deste ano disponibiliza uma verba global de 600 mil euros, mais 50 mil euros que a edição anterior, a ser distribuída pelas 4 categorias: juvenil, escolar, concelhia e sénior", revela a autarquia em comunicado de imprensa.

“Efectivamente, estamos a duplicar as verbas para a cidadania participativa, porque o OPF, que se realizava de 2 em 2 anos, passou a ter uma periodicidade anual”, referiu Cristina Pedra, presidente da autarquia, citada na mesma nota.

Refira-se que os cidadãos residentes no Funchal podem apresentar as suas propostas até dia 31 de Julho, on-line ou presencialmente nas sessões de esclarecimentos que estão a decorrer nas diversas freguesias do concelho.

"A implementação do OPF pretende, assim, apelar à participação cívica da população nas políticas públicas municipais, através da submissão de ideias/propostas, que ao serem implementadas, sirvam os interesses da comunidade", reitera a autarquia.

A próxima sessão de esclarecimento decorre na quarta-feira, na Junta de Freguesia de São Gonçalo.